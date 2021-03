Jordi Meeus scoort punten bij Bora-Hansgrohe

Bij Bora-Hansgrohe hebben ze zeker nog geen spijt dat ze Jordi Meeus hebben aangetrokken. Voor de 22-jarige rappe man uit Limburg was het een grote stap hogerop om van bij SEG Racing naar Bora te gaan. Voorlopig stelt hij niet teleur in de WorldTour.

Zijn eerste koers van het jaar was meteen al veelbelovend: Meeus finishte als zesde in de openingsetappe van de Ster van Bessèges met aankomst in Bellegarde. Momenteel neemt hij opnieuw deel aan een Franse rittenkoers in Parijs-Nice. Daar wist Bora-Hansgrohe op de eerste dag niet te winnen, maar aan hem heeft het niet gelegen.

'INDRUKWEKKENDE LEAD-OUT'

In de etappe van en naar Saint-Cyr-l'École was Pascal Ackermann de kopman in de Duitse formatie. Meeus trok voor hem de sprint aan en deed dat uitstekend. In het persbericht van Bora-Hansgrohe over de eerste rit, wordt dat ook benadrukt. "Na een sterke teamprestatie deed Jordi Meeus een indrukwekkende lead-out voor Pascal Ackermann", klinkt het.

Klopt als een bus. Ackermann kon het hierna evenwel niet waarmaken. De Duitser finishte als zesde, Jordi Meeus bolde zelf nog als veertiende over de streep. Afwachten of de rollen later eens worden omgedraaid tussen hen beiden, maar in elk geval hebben ze bij Bora-Hansgrohe aan Meeus een goede kracht voor de sprint.