Nieuwe rol voor Remco Evenepoel: renner van Deceuninck-Quick-Step wordt ambassadeur van Pizza Hut

Pizza Hut heeft haar nieuwe ambassadeur bekendgemaakt. Het is niemand minder dan Remco Evenepoel, de Belgische renner van Deceuninck-Quick-Step. Pizza Hut maakte het nieuws zelf bekend.

Remco Evenepoel is de nieuwe ambassadeur van Pizza Hut. De restaurantketen maakte het nieuws zelf bekend via Facebook. Zo blijft Pizza Hut samenwerken met atleten, want ook Tia Hellebaut was er al ambassadrice.