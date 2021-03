Richie Porte niet meer van start gegaan in Parijs-Nice, maar hij heeft wel goed nieuws gekregen na valpartij

Pech voor Richie Porte. De klassementsrenner van Team INEOS Grenadiers kwam met ambitie aan de start van Parijs-Nice, maar zijn rittenwedstrijd is al voorbije, want hij kwam in de eerste etappe ten val.

Porte probeerde nog wel, maar hij moest uiteindelijk toch afstappen. Toch heeft Porte nu goed nieuws gekregen, want volgens Team INEOS Grenadiers heeft de Australiër geen breuken overgehouden aan zijn val. Het is nog niet duidelijk wanneer hij terug aan een wedstrijd zal deelnemen.

We start a man down at #ParisNice today, but thankfully we can confirm @richie_porte suffered no fractures in his crash yesterday.



He'll now head home, heal up and get ready to go again 👊 pic.twitter.com/BZDqY1Kk60