Voormalig Belgisch kampioene als ploegleidster niet meer aan de slag bij Lotto maar wel bij Doltcini

Liesbet De Vocht reed in 2014 in Arendonk haar eigen afscheidskoers. Ook na haar actieve carrière bleef ze wel aanwezig in de wielersport. Vorig jaar was ze nog ploegleidster bij de Lotto Soudal Ladies. Dit jaar gaat ze bij een ander team aan de slag.

Tijdens haar eigen loopbaan als wielrenster werd De Vocht twee keer Belgisch kampioene op de weg en drie keer in het tijdrijden. De huidige generatie kan haar knowhow en ervaring dus nog goed gebruiken. Daar doen ze voortaan beroep op bij Doltcini-Van Eyck-Proximus. "Na een fantastisch 2020 met geweldige sportieve prestaties heb ik, jammer genoeg, afscheid moeten nemen van het Lotto Soudal Ladies Team. Door het naderende seizoen begon ik de sport toch meer te missen dan ik had verwacht en heb besloten om Doltcini-Van Eyck Sport-Proximus te versterken", schrijft De Vocht op haar Facebookpagina. MOOI MAAR BEPERKT PROGRAMMA Dat was niet het enige team dat haar een voorstel deed. "Na enkele aanbiedingen te hebben gehad van fantastische ploegen heb ik een en ander goed moeten afwegen. De keuze is gevallen op de ploeg van Marc Bracke omdat zijn aanbod het beste past in mijn gezinssituatie en mijn toekomstplannen. Ik zal een mooi, maar beperkt programma afwerken." PASSIE EN OVERTUIGING In elke wedstrijd zal ze wel het uiterste uit de kan halen om de rensters naar een zo goed mogelijk resultaat te stuwen. "Ik kijk er enorm naar uit en ga mijn functie met veel passie en overtuiging invullen. Ik wil de rensters van de ploeg zoveel mogelijk kennis en ervaring meegeven en kan niet wachten tot ik in Nokere weer in de auto mag stappen!"