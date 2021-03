Canadese klassementsrenner moet afhaken voor Tirreno-Adriatico door ziekte: "Ik neem deze beslissing met het grotere plaatje in het achterhoofd"

De Tirreno-Adriatico gaat vandaag van start, maar u zal al zeker niet moeten zoeken naar Michael Woods. De Canadees begon sterk aan het seizoen, maar hij moet afhaken voor de Italiaanse rittenwedstrijd door ziekte.

Geen Michael Woods in de Tirreno-Adriatico. De Canadees, die dit seizoen al een etappe won in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, is ziek en dus heeft hij beslist om nu te passen zodat zijn grote doel, de Ardennenklassiekers, niet in gevaar komen.

Hij vertelde het zelf bij Cyclingnews. "Het is een grote teleurstelling dat ik de Tirreno-Adriatico mis, maar ik neem deze beslissing met het grotere plaatje in het achterhoofd. ik wil ervoor zorgen dat ik kan herstellen en nog genoeg tijd heb om mij voor te bereiden op mijn eerste doelen van het seizoen: de Ardennenklassiekers", aldus Woods.