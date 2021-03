Deense renner die gisteren nog vijfde werd in de tijdrit, gaat niet meer van start in Parijs-Nice

Søren Kragh Andersen maakte gisteren nog een goede indruk in Parijs-Nice door op de vijfde plaats te eindigen in de tijdrit, maar vandaag zal de 26-jarige Deen niet meer aan de start verschijnen van de Franse rittenkoers.

