Eerste etappe Healthy Ageing Tour kolfje naar de hand van Jolien D'Hoore

Jolien D’Hoore heeft de eerste etappe van de Healthy Ageing Tour op haar naam gezet. De wedstrijd eindigde op een sprint en onze landgenote was net iets sneller dan Alice Barnes. De Nederlandse Karlijn Swinkels eindigde op de derde plaats. D’Hoore is zo ook de eerste leider.