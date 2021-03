Girowinnaar moet Parijs-Nice verlaten na valpartij

Tao Geoghegan Hart, winnaar van de Ronde van Italië vorig seizoen, zal niet meer aan de start verschijnen van de vijfde etappe van Parijs-Nice. De Brit is namelijk uitgevallen na een valpartij in het slot van de vierde rit van de Franse rittenkoers. Zijn ploeg, Team INEOS Grenadiers, heeft het nieuws laten weten via Twitter.

Not our race this year. Sadly stage four concludes at #ParisNice without @taogeoghegan.



The young Brit was forced to abandon following a crash in the closing kilometres.



He will now head to hospital for further assessment. Medical update to follow later. pic.twitter.com/O8TaXk6rvu