Plan van Deceuninck-QuickStep draait perfect uit: "De timing was belangrijk"

Was het een plan of een stevige gok van Deceuninck-QuickStep? In ieder geval draaide het heel goed uit met winst voor Julian Alaphilippe.

Met zijn aanval werd Joao Almeida uiteindelijk het ideale mikpunt voor Alaphilippe. Tien seconden nog had de Portugees bij het ingaan van de slotkilometer. Almeida was duidelijk de sterkste van het kopgroepje, maar werd toch nog bijgehaald. Alaphilippe haalde in de laatste kilometer een gemiddelde van 555 watt. Hij was heel blij met de zege. “Ik ben eerst in het wiel van Geraint Thomas gebleven, dat was een hele zware inspanning”, vertelde Julian Alaphilippe na afloop. “Toen ik op het punt stond om Almeida bij te halen, heb ik nog een extra inspanning gedaan en heb ik alles gegeven. De timing was zeer belangrijk. Ik mocht niet te vroeg beginnen, maar ook niet te laat. Ik ben enorm tevreden.”