Ongeziene 'ontsnapping der Belgen' in Parijs-Nice maar Bennett veruit het snelst aan de meet

De verstandhouding onder heel wat Belgen renners is uitermate goed. Een ontsnapping in Parijs-Nice sprak dan ook boekdelen: even gingen elf Belgen voorop rijden. Het kwam wel snel tot een hergroepering. In de te verwachte massasprint was Sam Bennett niet te kloppen.

Het peloton slenterde door het Franse landschap en urenlang was er ook geen renner te bespeuren die zin had in een ontsnappingspoging. Gooiden de Belgen het op een akkoordje? Dat moet wel, want met iets meerd an zeventig kilometer te gaan ontstond er een kopgroep met... allemaal Belgen! Ongezien! ELF BELGEN Ze hadden lang genoeg de tijd gehad om één en ander af te spreken. Naesen gooide de knuppel in het hoenderhok. En wie volgde allemaal? Gilbert, De Gendt, Campenaerts, Lampaert, Theuns, Stuyven, De Bondt, Declercq, Dewulf en Vervaeke. Het was een prachtig, maar slechts kort intermezzo, dat dit liet het peloton toch niet zomaar gebeuren. Tony Martin geraakte betrokken bij een valpartij. Uit voorzorg haalde Jumbo-Visma hem uit koers. Ook De Plus, Leysen en Dewulf zouden in deze rit ten val komen. MET DE VINGERS IN DE NEUS Na deze incidenten was het op naar de massasprint. Ze waren met Deceuninck-Quick.Step nog met voldoende voorin bij het aanvatten van de laatste kilometer. Sam Bennett wist het werk van zijn ploeg ook af te maken. Hij haalde het met de vingers in de neus, voor Bouhanni en Ackermann.