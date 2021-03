Van der Poel wil niet zeggen dat hij zelf in rit 2 voor winst gaat en ziet Van Aert op podium eindigen in Tirreno

De tweede rit in de Tirreno zal door velen gevolgd worden, want wie weet vechten Van der Poel en Van Aert weer een nieuw duel uit aan de aankomst in Chiusdino. Al gaf Van der Poel voor aanvang van de rit de indruk dat het helemaal niet zeker is dat hij zich volop gaat smijten.

Van der Poel sprak met verschillende media over de tweede etappe in Tirreno-Adriatico. "Het ziet er op papier een lastige finale uit, zeker de laatste honderd kilometer is het enorm veel klimmen nog. Het ligt er een beetje aan wat het peloton doet en hoe dat er gekoerst wordt."

RITZEGE VAN AERT NIET VERWACHT

De Tirreno begon woensdag met die overwinning van Van Aert en daar stond Van der Poel ook even bij stil. "Wout zijn sprint was zeer sterk. Om eerlijk te zijn had ik het nog niet verwacht. We wisten dat hij heel snel is. Om op zo'n gemakkelijke dag Ewan - één van de topsprinters - te kloppen is wel heel sterk. Ik denk dat zijn ploeg ook wel perfect werk geleverd heeft. Ik denk wel dat hij terug één van de favorieten is."

"Ook met het eindklassement in het achterhoofd denk ik wel dat hij zoveel mogelijk voorsprong wil nemen op de echte klimmers", geeft Van der Poel aan. Denkt de Nederlandse kampioen dat eindwinst mogelijk is voor Van Aert? "Als je ziet hoe hij vorig jaar de cols boven rijdt, is dat wel veelzeggend. Uiteraard is in dienst rijden nog iets anders dan dat doen in de laatste vijf kilometer wanneer de strijd echt losbarst."

GEEN ONNODIGE KRACHTEN VERSPILLEN

Van der Poel durft zich toch aan een voorspelling te wagen: "Ik zie 'm zeker op het podium eindigen, zeker met die tijdrit op de laatste dag." En zelf doet hij donderdag toch ook mee voor ritwinst? "Als de echte klimmers nog niet voor het klassement rijden, moet ik wel kunnen overleven. We hebben echt afgesproken met de ploeg dat ik het dag per dag bekijk. Als ik mij niet super voel, ga ik geen onnodige krachten verspillen."

Duidelijk dus dat Van der Poel al bezig is met de grotere doelen later op het seizoen. "Binnen de ploeg is rit drie en vijf aangestipt. Vandaag mocht ik kijken hoe ik me voelde en hoe er gekoerst wordt. Als het echt te hard gaat, ga ik energie sparen. Ik wil zo goed mogelijk uit de Tirreno komen."