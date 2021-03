Van Aert vecht voor wat hij waard is maar Pogačar slaat dubbelslag in Tirreno-Adriatico

Wout van Aert stond voor een zware opgave, want nu was het echt klimmen in de Tirreno. Pogačar, Bernal, Thomas: van hen werd er bergop wel iets verwacht. Pogačar stak er ietsje bovenuit uit en knalde naar ritwinst en leiderstrui. De andere favorieten kon Van Aert wel volgen.

Vijf vluchters brachten samen een aanzienlijk gedeelte van de etappe door: Mattia Bais, Marco Canola, Benjamin Thomas, Emil Vinjebo en Mads Würtz Schmidt. Eerst Vinjebo en later Canola haakten wel al af voor de slotbekliming aanbrak. Die kwam er aan in de laatste veertien kilometer. Het was dan uitkijken wat die klim teweeg zou brengen in de kopgroep en bij de klassementsmannen.

Vooraan paste Bais en uiteindelijk ook Thomas, Würtz Schmidt was dus de sterkste vluchter. Op het moment dat hij solo ging, gooide Ciccone bij de favorieten de knuppel in het hoenderhok. Het ging nog altijd wel slechts om uitdunning van de groep.

ONTKETENDE TOURWINNAAR

Toen Bernal aan de boom ging schudden, was het alle hens aan dek. Pogačar reageerde alleszins. Van Aert moest even een scheve situatie rechtzetten, maar panikeerde niet en deed dat op eigen tempo. Van Aert bleef wel volop bestookt worden. Eerst reed Thomas weg en sprong naar de Welshman toe. De Sloveen van UAE was helemaal ontketend en ging vervolgens alleen door.

Van Aert bleef het op kop van de favorietengroep prima doen en vatte Thomas bij de lurven. Een versnelling van Bernal was de perfecte springplank voor Yates om achter Pogačar aan te gaan. De andere favorieten, ook Van Aert dus, bleven samen in een groepje achter die twee. Dat was op iets meer dan veertig seconden van Pogačar.

YATES KOMT NET TEKORT

Die zag wel nog Yates naderen tot op een vijftal tellen, maar liet zich niet meer inlopen door de Brit. Het werd zo een dubbelslag voor Pogačar: ritwinst en de leiding in het klassement. Van Aert blijft ook wel meedoen voor de eerste plaatsen in de Tirreno.