Kan Benoot opschuiven naar podium in hertekende slotetappe Parijs-Nice?

Geen traditionele slotetappe Nice-Nice op zondag in Parijs-Nice. Vanwege coronaproblemen moeten de renners nu van Le Plan-du-Var naar Levens rijden, zo'n 93 kilometer verder.

De renner krijgen eigenlijk een parcours van een dertigtal kilometer dat ze drie keer moeten trotseren. Onderweg liggen er twee klimmetjes van tweede categorie. Nu ja, er ligt er eentje en die moeten ze drie keer over maar wordt slechts twee keer meegeteld voor het bergklassement (Bekijk ondertaand etappeprofiel als u zonet duizelig werd).

Favorieten

De eindoverwinning lijkt zo goed als zeker voor Primoz Roglic te zijn. De Sloveen staat bijna een minuut voor Schachmann. Diezelfde Schachmann staat net geen 20 seconden voor op Vlasov, die dan weer sterk bedreigd wordt door Ion Izagirre. Onze landgenoot Tiesj Benoot staat samen met Lucas Hamilton op 23" van het podium.

De vraag is alleen of het wel mogelijk is om een echt verschil te maken in de etappe van zondag. Er staan geen zware klimmen op het programma en ondanks een profiel dat nagenoeg nooit vlak is, is het nooit extreem zwaar.

Michael Mattheuws ziet hier ongetwijfeld zijn kans om toch nog met een goed gevoel én een etappeoverwinning naar huis te keren.