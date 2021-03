Voormalig Team Sky-arts schuldig bevonden, Bradley Wiggins vraagt om nieuw onderzoek: "Er is iets anders aan de hand, iemand weet iets"

De voormalige Team Sky-dokter Richard Freeman is door de MPTS (Medical Practitioners Tribunal Service) schuldig bevonden. Zelf verklaart de dokter dat hij geen 'dopingdokter' is, ook Bradley Wiggins liet zich uit over de zaak.

Er hangt al enkele jaren een zweem van verdachtmakingen rond Richard Freeman, die van 2009 tot 2017 teamdokter was bij Team Sky en bij de Britse bond. Nu is hij schuldig bevonden in 2011 een ongeoorloofde testosteronbestelling te hebben geplaatst. Dat heeft de MPTS (Medical Practitioners Tribunal Service) alvast beslist. Opspraak Freeman kwam ooit ook al eens in opspraak met een mysterieus pakketje voor Bradley Wiggins en dus reageerde die laatste duidelijk bij Eurosport: "Testogel als doping? Ik ken niemand die dat - gezien het groot aantal testen in die periode - als dopingmiddel zou gebruiken." "Was het wel voor een renner? Of wel voor een wielrenner in het algemeen? Als het een fout was, dan zou het makkelijk moeten zijn om daar een feitelijk bewijs van te tonen. Er zou een ander onderzoek moeten komen. Er is iets anders aan de hand en iemand weet iets."