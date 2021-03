Goed nieuws voor Fabio Jakobsen: Renner stapt in het huwelijksbootje

Zeven maand na zijn crash in Polen heeft Fabio Jakobsen heuglijk nieuws te melden. De renner gaat trouwen.

Fabio Jakobsen gaat trouwen. De Nederlander van Deceuninck-Quick.Step en zijn vriendin Delore Stougje stappen in het huwelijksbootje. Dat maakte Jakobsen zelf bekend op Instagram.

Jakobsen ging na een contact met Dylan Groenewegen in de sprint zwaar onderuit. Dat gebeurde op 5 augustus in de Ronde van Polen. Even werd hij in een kunstmatige coma gehouden door de zware verwondingen in zijn gezicht.

De Nederlander onderging al verschillende operaties. Volgens de renner zal het nog vier tot vijf maanden duren vooraleer hij helemaal de oude is. Dan krijgt hij ook nieuwe tanden.