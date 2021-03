Wilco Kelderman is ploegmaat van Peter Sagan: "Hij hangt niet heel de dag de clown uit hoor"

Wilco Kelderman brak in januari nog een nekwervel, maar lijkt helemaal klaar om in de Ronde van Catalonië aan zijn seizoen bij zijn nieuwe ploeg Bora-Hansgrohe te beginnen.

De 29-jarige Kelderman kijkt alvast uit naar zijn debuut. “Alles is nieuw. Nieuwe gezichten, nieuwe fiets onder je kont. Dat is wennen, maar werkt tegelijkertijd verfrissend”, vertelt hij aan AD. “Veel jongens ken je natuurlijk wel uit de koers, maar als ploeggenoot leer je iemand echt kennen.”

Een van die nieuwe ploegmaten is Peter Sagan. “Ik heb hem eigenlijk alleen tijdens het eerste trainingskamp meegemaakt. Aardige kerel. Hij is eigenlijk best rustig, hangt niet heel de dag de clown uit hoor.”

Het is even wennen, want tot vorig jaar reed Kelderman voor Sunweb. “Alles is hier perfect geregeld, dat merkte ik ook wel op trainingskamp. Het is ook weer heel anders dan bij Sunweb. Daar was ook alles tot in de puntjes geregeld. Hier is het wat losser allemaal. Hier wordt meer naar de renners geluisterd. Qua trainingen komt het meer op je eigen motivatie aan. Hier is mijn eigen inbreng groter. Het voelt wel goed om wat meer inspraak te krijgen, zeker op mijn leeftijd.”