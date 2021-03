UPDATE: Opgave Danny van Poppel in Bredene Koksijde Classic, koers opent met waaiers en blijft onrustig

Danny van Poppel zal dit jaar de Bredene Koksijde Classic niet winnen. Er mag al een kruis door de naam van de rappe man van Intermarché-Wanty-Gobert in de eendagskoers die vandaag langs de kust passeert. Van Poppel gaf op in het wedstrijdbegin.

Het eerste wedstrijduur was er dan ook één om u tegen te zeggen! Wie had verwacht rustig wat in het peloton te peddelen, kwam van een kale reis thuis. Andreas Leknessund en Ludwig De Winter reden een kleine twintig seconden bijeen, maar werden al snel tot de orde geroepen.

VIER GROEPEN

Het was immers vlammen in het peloton, want jawel, daar waren de waaiers! Na een halfuur koers al, het was dus niet wachten tot aan De Moeren. Het peloton scheurde al snel in drie groepen. Even later zou er zelfs sprake zijn van vier groepen, met een verschil van ongeveer 45 seconden tussen groep 1 en groep 4.

Favorieten voor de overwinning moesten niet panikeren, want na anderhalf uur koers keerde de rust terug en liep alles weer samen. Danny van Poppel had er dus wel reeds de brui aan gegeven. Een aderlating toch wel voor zijn team. Intermarché-Wanty-Gobert kan ook nog wel Wesley Kreder, Boy van Poppel of Riccardo Minali uitspelen.

Update: Het terugkeren van de rust was van korte duur, want de deur blijft achteraan voor enkelen wagenwijd open staan. Het zou verbazen moesten er niet nog meer waaiers komen in het vervolg van de wedstrijd.