Deceuninck-Quick.Step houdt 2 sprinters achter de hand: "Weten dat Julian sterk zal zijn, ik stap er in met open geest"

Iedereen zal bij Deceuninck-Quick.Step kijken naar Julian Alaphilippe. Er zitten ook nog sprinters in de ploeg die eventueel ook Milaan-Sanremo kunnen winnen. Met Sam Bennett en Davide Ballerini hebben ze twee straffe exemplaren die het in het seizoensbegin al goed deden.

"Ik pak deze koers aan zoals een andere. We kunnen vele kaarten trekken. Zowel ikzelf als Ballerini zijn beschikbaar. We weten dat Julian sterk zal zijn in de finale en zijn best zal doen om het verschil te maken. Hij kan ook altijd zeggen dat er ploegmaats van hem achterop zijn. Dat gaat in ons voordeel spelen", ziet Bennett Deceuninck-Quick.Step weer zijn collectieve sterkte uitspelen.

Ik ben klaar voor dit weekend

In elk geval mag Bennett niet klagen over zijn voorbereiding in de Koers naar de Zon. "Parijs-Nice was voor mij succesvol. Ik ben blij met mijn conditie. Ik was ontgoocheld over de vijfde rit, maar we zijn dan sterk kunnen terugkomen. Ik had goede benen. Ik ben mij dan gaan focussen op het herstel, ik ben klaar voor dit weekend."

Is hij dan toch de aangewezen man om er voor te gaan in de sprint als het op een massaspurt uitdraait? "Voorlopig staat er niets vast. We gaan in de teammeeting overleggen en zien wat er daar gezegd wordt. De ploeg zal de tactische aanpak toelichten, we gaan voor het best mogelijke resultaat als team. Ik stap er in met een open geest, we zullen zien wat we doen."