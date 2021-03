Merlier klopt Pedersen en pakt in waanzinnig snel gestarte Bredene Koksijde Classic al derde zege van het seizoen

Tim Merlier vs Mads Pedersen, dat was het duel waar in de Bredene Koksijde Classic naar uitgekeken werd. Dat kwam er ook, weliswaar niet na een traditionele massasprint, want het was van in het begin volle bak koers. Merlier wist het - na winst in zijn vorige eendagskoersen - weer knap af te maken.

Geen tijd om te treuzelen in het intense wedstrijdbegin van deze Bredene Koksijde Classic. Het duurde niet lang of er werden al volop waaiers getrokken, waardoor het peloton in vier groepen verdeeld werd. Het eerste wedstrijduur werd afgewerkt aan een waanzinnig gemiddelde van 56 kilometer per uur! Een paar keer liep alles weer samen, helemaal rustig werd het evenwel nooit. Een elitegroepje onderscheidde zich na de Kemmelberg al van de rest. Deze groep bestond uit Politt, Pöstlberger, Sénéchal, Oliveira, Leknessund, Pedersen, Kirsch, Van Asbroeck, Janse van Rensburg, Hansen, Walscheid, Edward Planckaert en Benjamin Declercq. 16 RENNERS ACHTERVOLGEN Een massasprint zou in deze editie niet aan de orde zijn. Wel kwam er nog beweging van achteruit. Een groep van zestien renners zette de achtervolging in. Daarbij Cerny, Bjerg, Marcato, Golas, Kamp, Sweeny, Merlier, Rickaert, Noppe, Welten, Grosu, Rajovic, Lemoine, Aniolkowski, Halvorsen en Skaarseth. Er waren dus nog enkele rappe mannen onderweg, maar de kloof met de achtervolgende groep bleef schommelen ronde de veertig seconden. Op dertig kilometer van de aankomst even een moment van opwinding toen de kopgroep verkeerd reed. Uiteindelijk werd de leiders toch nog de juiste weg gewezen. POGING PÖSTLBERGER STRANDT IN SLOTKILOMETERS Niet veel later begon Pöstlberger aan een onderneming, in een poging om de favorieten te verrassen. De man van Bora-Hansgrohe reed 20 seconden bijeen op de groep Pedersen, die ook de groep Merlier toch nog zag naderen. Groep 2 reed naar groep 1 in schuifjes, maar dan moest Pöstleberger nog ingelopen worden. Dat gebeurde in de laatste twee kilometer, waardoor we toch nog het aangekondigde sprintduel Merlier-Pedersen kregen. Merlier ging van ver aan, net als in Le Samyn en de GP Monseré zat er wel veel kracht op. Pedersen kwam nog wel, maar aan de streep had Merlier toch nog meer dan voldoende over: de derde zege van het seizoen is een feit voor de sprinter van Alpecin-Fenix.