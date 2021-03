Naesen heel realistisch gezien sterkte van Van der Poel en Van Aert: "Mijn enige hoop is 'onderlinge ambras'"

Oliver Naesen was in 2019 de nummer 2 van Milaan-Sanremo, achter Julian Alaphilippe. Als je tweede kan worden, dan kan je ook winnen, toch? Zo simpel is het uiteraard niet. Zeker nu ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel als een raket naar de top zijn geschoten in het wegwielrennen.

Frustreert het niet om hen nu als grote slokoppen vele prijzen zien weg te kapen? "'t Is niet dat ik die koersen andere jaren wél won. Of er als dé grote man de pannen van het dak reed. Het grote verschil is dat nu altijd dezelfden winnen, terwijl het speelveld de voorbije jaren breder was", analyseert Naesen in Het Laatste Nieuws.

"In 2018 en 2019, bijvoorbeeld, kon je voor elke klassieker zeker 15 zegekandidaten noemen. Doe je dat nu, dan sta je voor joker." Vreest Naesen zo niet helemaal met lege handen achter te blijven? "'Ik win te weinig koersen', bedenk ik mezelf wel eens. 'Terwijl die en die er wél wint'. Liever zou ik ook een renner zijn van tien zeges per seizoen. Maar ik kan alleen maar mijn best doen, spelen met de kaarten die ik krijg."

Ik zal de rekening maken als ik gestopt ben

Naesen wil dat zeker nu nog niet te veel in het hoofd laten meespelen. "Ik zal de rekening maken als ik gestopt ben. En dan concluderen of ik daar content mee ben of niet. Er nu angstig mee omgaan en er slaap voorlaten zou verlammend werken."

De hamvraag dan: kan Naesen Milaan-Sanremo 2021 winnen? "Feit is dat ik in een spurt met een beperkte groep na een zware koers van 300 km beter tot mijn recht kom dan in een massaspurt. Zie twee jaar geleden. Maar... er stond een beetje tegenwind, de Via Roma loopt licht op en Julian zette van iets te ver aan. En dan nog geraakte ik er niet over."

Mathieu en Wout zijn nog iets sneller dan Alaphilippe

En zoals reeds eerder aangehaald: toen waren Van der Poel en Van Aert nog niet de renners die ze nu zijn. "Mathieu en Wout zijn nog iets sneller, vrees ik. Bovendien acht ik de kans dat ze van ons wegrijden heel reëel. Mijn enige hoop is dus 'onderlinge ambras'."