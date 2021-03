Roodhooft ziet dat velen voor eigen winkel spreken: "Ontkennen dat Mathieu en Wout favoriet zijn, zou belachelijk zijn"

Wat een triomf zou het zijn voor de broers Roodhooft als ze straks met Mathieu van der Poel de winnaar van Milaan-Sanremo leveren. Hoe zouden anderen daar dan tegenaan kijken? Sommigen vinden dat Alpecin-Fenix onvoldoende initiatief neemt in de koers.

"Iedereen moet vooral naar zichzelf kijken", gaat Christophe Roodhooft daar bij Sporza tegen in. "Dat is een goed begin. In Tirreno-Adriatico reden ze met ons ook niet mee in de voorlaatste rit. Wij kijken naar onszelf en wat iemand anders daarvan vindt, is niet onze hoofdbekommernis."

PERCEPTIE VAN HET VERHAAL

Elk bekijkt het uiteraard vanuit zijn perspectief. "Iedereen spreekt voor zijn winkel en dat is het gemakkelijkste. Dat is niet altijd het meest correcte in de volledige perceptie van het verhaal. Ieder op zijn manier met de middelen die hij heeft, dat is meer dan voldoende."

Over Milaan-Sanremo: Mathieu van der Poel is de grote topfavoriet, toch? Samen met Wout van Aert? "Het zou belachelijk zijn mochten wij een andere topfavoriet noemen, maar er zijn nog steengoede coureurs die meedoen. Michael Matthews rijdt ook mee bijvoorbeeld. Er kan vanalles gebeuren, maar ontkennen dat Mathieu en Wout de topfavorieten zijn, dat zou belachelijk zijn."