Van Aert gaat voor tweede succes op rij: "Goed hersteld van Tirreno, Milaan-Sanremo zeer moeilijk om te winnen"

Daar stond hij dan, Wout van Aert, als titelverdediger aan de start van Milaan-Sanremo. Het zal hem ongetwijfeld enige fierheid bezorgd hebben om in een Monument het rugnummer 1 op te spelden. Van Aert gaat de strijd aan voor een nieuwe overwinning op de Via Roma.

Na zijn inspanningen in de Tirreno, die leidden tot twee ritzeges en een tweede plek in het eindklassement, zullen die enkele dagen rust zeker goed gedaan hebben. "Ik ben goed hersteld van de Tirreno-Adriatico. Mijn benen voelen goed aan en ik kijk er naar uit om te koersen."

Om in Sanremo te kunnen winnen, moeten alle puzzelstukjes op de juiste plaats vallen. Dat was vorig jaar het geval voor Van Aert. Hoe straf zou het dan wel niet zijn dat het hem twee jaar na mekaar lukt. "Milaan-Sanremo is een lange en zware koers en zeer moeilijk om te winnen", beseft de kopman van Jumbo-Visma.

Hij is er dus al wel eens in geslaagd. Het is kijken of Van Aert in de finale voor dezelfde strategie kiest als vorig jaar. "We kunnen het op verschillende manieren aanpakken. Ofwel doen we het in de sprint ofwel gaan we voor de aanval."