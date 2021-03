Deceuninck-Quick.Step en Lotto Soudal komen met selecties voor volgende wedstrijden

Met Milaan-Sanremo achter de rug komen de volgende koersen er rap aan. Deceuninck-Quick.Step en Lotto Soudal hebben dan ook hun selecties voor die wedstrijden aangekondigd. Vansevenant en co draven op in de Coppi e Bartali, Lotto speelt De Gendt uit in Catalonië.

De selectie van Deceuninck-Quick.Step voor de Ronde van Cataloniê was reeds eerder bekend. Bij de Wolfpack kijken ze al vooruit naar de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, een Italiaanse rittenkoers van 23 tot en met 27 maart. Daar hoopt Mauri Vansevenant een mooi vervolg te breiden aan zijn overwinning in de GP Industria & Artigianato.

Er liggen in deze wedstrijd ook twee kansen voor de sprinters en hiervoor zet Deceuninck-Quick.Step Mark Cavendish in. Die krijgt Shane Archbold in steun. Ook de Amerikaan Ian Garrison en de Deen Mikkel Honoré doen in deze wedstrijd mee voor Deceuninck-Quick.Step.

Bij Lotto hebben ze de selectie vrijgegeven voor de honderdste editie van de Ronde van Catalonië, die maandag begint. Thomas De Gendt is de naam die er bovenuit steekt. De ancien van Lotto krijgt veel jong volk mee. Ook Steff Cras, Andreas Kron, Tomasz Marczyński, Sylvain Moniquet, Maxim Van Gils en Harm Vanhoucke komen aan de start.

Ook de selectie van Qhubeka ASSOS voor de Ronde van Catalonië is rond, met daarbij voormalig Lotto-renner Sander Armée.