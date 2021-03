Nederlander van Intermarché beste vroege vluchter in Milaan-Sanremo: "Mooi op Cipressa nog te kunnen aanvallen"

Met Intermarché-Wanty-Gobert leverde een Belgische ploeg de sterkste vroege vluchter in Milaan-Sanremo. Dat was immers Taco van der Hoorn. Die wist zijn medevluchters af te schudden en reed zo even alleen voorop in deze klassieker.

"Dit is een bijzondere wedstrijd, dus was het speciaal om zo een lange tijd voorop te rijden", zegt Van der Hoorn over zijn onderneming. "Zeker het laatste deel langs de prachtige Côte d’Azur zal me bijblijven. We kregen geen grote voorsprong, maar dankzij onze goede samenwerking en de meewind konden we toch nog een lange tijd op kop van de wedstrijd blijven."

VERMOEIDHEID

Van der Hoorn was op pad met zeven kompanen. Hij bleek zelf nog het meeste over te hebben voor de finale. "Op het einde heb ik alles gegeven wat er nog in zat. Het was mooi om op de Cipressa nog te kunnen aanvallen. Ik verwachtte dat het peloton me voorbij zou stormen, maar dat viel al bij al nog mee. Dit betekent dat ik, ondanks de vermoeidheid, toch nog behoorlijk bergop reed."

Het aantal kilometers zal bij vele renners well hebben doorgewogen. In elk geval kon Van der Hoorn terugblikken op een mooie koers. "Ik ben best tevreden over mijn gevoel en prestaties in Parijs-Nice en deze Milaan-Sanremo."