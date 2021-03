Alpecin-Fenix gaat Jasper Philipsen uitspelen in eerstvolgende Vlaamse eendagskoers

Er komt gauw alweer een Vlaamse WorldTour-koers aan. Een nieuwe gelegenheid ook voor Philipsen om zich te tonen bij zijn nieuwe ploeg Alpecin-Fenix. Philipsen is één van de renners die de ploeg mogelijk kan uitspelen in de finale van Brugge-De Panne.

De Oxyclean Classic Brugge-De Panne, dat is de officiële naam van de wedstrijd. Sinds dit jaar spreken we niet meer over 'Driedaagse'. Het is in dan ook een eendagskoers. Alpecin-Fenix heeft zijn selectie voor deze wedstrijd bekendgemaakt.

De naam van Jasper Philipsen valt meteen op. De ploeg doet ook beroep op andere sterke renners als Senne Leysen, Jonas Rickaert, Jimmy Janssens, Lionel Taminiaux, Scott Thwaites en Oscar Riesebeek. De eerste vijf zijn allemaal Belgen.

Brugge-De Panne is een koers waar sprinters kans maken, maar vorig jaar was het een zware editie met Lampaert als winnaar. In elk geval hoort Philipsen toch ook bij het lijstje kanshebbers voor deze wedstrijd.