Andreas Kron pakt de bloemen in eerste rit van Ronde van Catalonië

Vandaag werd de eerste rit in de Ronde van Catalonië gereden. Onze landgenoot Sylvain Moniquet kleurde mee de etappe en werd daarvoor beloond met de bolletjestrui.

Onze landgenoot Sylvain Moniquet (Lotto-Soudal), Natnael Berhane (Cofidis), Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert) en Gotzon Martin (Euskaltel-Euskadi) zorgden voor de vroege ontsnapping.

Moniquet liet zich goed zijn en ging uiteindelijk alleen in de aanval. In de laatste kilometers van de Port de Santa Fe del Montseny bleef hij uit de greep van de achtervolgers. Hij haalde ook als eerste de top van de Port de Santa Fe del Montseny en pakte daarmee de bolletjestrui. Daarna liet hij zich inlopen door het peloton.

Er bleef toen nog één klim over voor de renners. Het regende aanvallen, Lennard Kämna, Luis Leon Sanchez, Andreas Kron en Rémy Rochas raakten weg. Samen raakten ze boven op de Port de Collsacreu. In de rush naar de finish bleven ze 40 seconden voorsprong houden. Het draaide uit op een sprint met vier en daarin was Kron de snelste.