Boonen fileert Milaan-Sanremo: "Mochten Van der Poel of Van Aert daar gaan, hadden ze elkaar geneutraliseerd"

Tom Boonen heeft zaterdag in het gezelschap van zijn vader naar Milaan-Sanremo gekeken. En Van Aert op het podium zien eindigen. En Stuyven zien winnen. Voor die laatste was het echt een droomscenario dat werkelijkheid werd, zag Boonen.

Gezien het verloop van de koers had Boonen al in de mot dat het een verrassing zou worden. "Sagan, gokte ik. Tegelijk bedacht ik me wat voor een gouden kans dit was geweest voor Gilbert... mocht hij er bij hebben gezeten. Maar het was dus Stuyven die aanviel", schetst Boonen in zijn column in HLN de situatie van de grootste koers van het voorbije weekend.

"Jasper had de luxe dat hij het zichzelf kon permitteren om het te riskeren. Mochten Van der Poel of Van Aert daar zjn gegaan, hadden ze elkaar ongetwijfeld geneutraliseerd. Hij kreeg nog net dat beetje vrijheid van de weifelende groep. Extra meevaller was de aansluiting van Kragh Andersen, die meteen vol overnam en Stuyven bij wijze van spreken mee over de streep duwde", stelde Boonen vast.

Stuyven deed wat je moet doen in Sanremo

Beter kon natuurlijk niet voor Stuyven, die uiteraard ook zelf de verdienste heeft. "Het was het soort scenario waar je als renner 's nachts van droomt. Deze zege zal hem bevrijden. Hij deed wat je moet doen in Sanremo: durven kiezen en durven verliezen. Het toont aan hoeveel 'winnaar' er in hem schuilt."

Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe moeten weliswaar niet panikeren. "Koppel vooral geen conclusies aan het feit dat de 'G3' niet wonnen. Het was een momentopname. De startsnelheid op de Poggio lag zodanig hoog dat er geen flitsende demarrages kwamen."