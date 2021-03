Carapaz mikt dit jaar op Tour en... Belgische koersen: "De mensen in België worden gek als die dagen eraan komen"

Ook Richard Carapaz is er klaar voor. De Ronde van Catalonië wordt zijn eerste koers van het jaar. De grote doelen volgen uiteraard later. Carapaz zal de kopman zijn van Ineos voor de Ronde van Frankrijk en mikt ook op de Ardennenklassiekers.

In een interview op de site van zijn ploeg Ineos heeft Carapaz het over zijn doelstellingen. Na het winnen van de Giro en tweede te worden in de Vuelta, zal de Ecuadoriaan zich voor het eerst vooral toeleggen op de Tour. "De Tour is mijn hoofddoel en het is altijd een groot doel voor het team. We willen daar fris aan de start komen, dat is waarom ik mijn seizoen zo laat aanvat."

De huidige periode staat dan ook in het teken van de opbouw richting de Ronde van Frankrijk. "Mijn voorbereiding is goed geweest, maar ik ben nog geen 100%, want we hebben nog veel tijd tot aan de Tour. Het idee is om koersritme op te doen en op zoek te gaan naar enkele goede uitslagen, wetende dat sommige renners in betere vorm zitten omdat ze al koersen sinds februari."

Goede uitslag in Luik-Bastenaken-Luik zou speciaal zijn

Voor het eerst op zijn programma in 2021: de Ardennenklassiekers. "Ik hou ervan om te kijken naar deze klassiekers dus je kan je al voorstellen hoe het zal zijn om er zelf bij te zijn. De mensen in België worden gek als die dagen eraan komen. Ik kan niet wachten om daar te koersen. Luik-Bastenaken-Luik is een Monument, het zou speciaal zijn om daar een goede uitslag te behalen."