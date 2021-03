Geniet klimmer van Jumbo-Visma hoogtevoordeel? "Als kind reed ik mountainbikewedstrijden op 3000 meter hoogte"

Jumbo-Visma gaat in de Ronde van Catalonië op een parcours met heel wat hoogtemeters de strijd aan met andere teams die evenzeer hun klimmers of ronderenners inzetten. Ook Sepp Kuss komt voor de Nederlandse formatie aan de start van die rittenkoers.

In een uitgebreid gesprek met Cyclingmole TV had Kuss enkele opvallende dingen te zeggen. Bijvoorbeeld dat de etappes die naar tweeduizend meter hoogte gaan hem niet hinderen. "Bij mij thuis zou die hoogte ongeveer het laagste zijn waar je naartoe kan. Ik denk dat dat in mijn voordeel is."

De hoogte bezorgt hem alleszins geen enkele last. "Ik merk er in ieder geval weinig van. Als kind reed ik al mountainbikewedstrijden op drieduizend meter hoogte." Al moet het voordeel ook niet overschat worden. "Tegenwoordig traint iedereen op hoogte en komt het halve peloton uit Colombia", lacht Kuss.

Het zal in de bergen beslist worden

Ook Steven Kruijswijk zit in de selectie van Jumbo-Visma. Wie neemt de rol van kopman op zich? "Het hangt onder andere af van het resultaat in de tijdrit. Steven reed een heel goede tijdrit in Parijs-Nice. Als hij dat opnieuw kan doen, dan kunnen we nadien wat defensiever rijden. As je naar de deelnemerslijst kijkt, dan staat elke ploeg wel met de beste klimmers aan de start. Het zal in de bergen uiteindelijk beslist worden."