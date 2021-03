GP Affligem noodgedwongen geannuleerd: "Mail gekregen van de wielerbond"

De organisatie van de GP Affligem laat weten dat de koers op 25 april noodgedwongen geannuleerd wordt.

Het wielrennen blijft door corona serieus verstoord worden. Ook de GP Affligem moet eraan geloven. “We waren echt klaar om van onze koers in moeilijke omstandigheden toch een wielerhoogdag te maken”, zegt voorzitter Dirk Vertommen van de WSC Dr. Tistaertvrienden aan HLN. “Iedereen had enorm veel zin om er volop in te vliegen. Ik neem niemand iets kwalijk, wij begrijpen dat er in coronatijden belangrijkere zaken in het leven zijn dan een wielerkoers. De gezondheid gaat voor.”

Toch is de ontgoocheling zeer groot. “We kregen maandag een mail binnen van de wielerbond. Sportcommissaris weg-veld Xavier Vermeulen deelde ons daarin mede dat de huidige maatregelen verlengd werden van 18 april tot 30 april. Concreet betekent dit dat er in die extra dagen geen koersen worden georganiseerd met uitzondering van de profs.”

Nochtans was er al heel wat voorbereiding gebeurd. “Het parcours werd gewijzigd. In Aalst mochten we niet voorbij het vaccinatiecentrum komen. In Affligem mocht dat wel, maar daar mochten we de accommodatie en de parking van de Bellekouter niet gebruiken. We pasten aan alles een mouw. De speaker, hulpdiensten, seingevers, … alles was geregeld.”

Een financieel drama wordt het alvast niet. “Gelukkig hebben we geen kosten moeten maken. Die mensen worden normaal gezien allemaal op de dag zelf immers vergoed. De laatste dagen zagen we een negatief scenario natuurlijk meer en meer aankomen. De cijfers worden weer slechter. Toch bleven we allemaal optimistisch.”