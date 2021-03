Italiaanse kampioene heeft overwinning dit weekend mede te danken aan Jasper Stuyven: "Zijn gedachte heeft mij geïnspireerd"

Het voorbije weekend won Elisa Longo Borghini, de Italiaanse kampioene, in haar eigen land de Trofeo Alfredo Binda. Ze haalde het na een solo en in een interview legde ze uit dat ze daarvoor geïnspireerd was door Jasper Stuyven.

Het was een goed weekend voor Trek-Segafredo in Italië. Jasper Stuyven haalde zaterdag al Milaan-San Remo binnen en Elisa Longo Borghini en Matteo Moschetti wonnen zondag de Trofeo Alfredo Binda en Per Sempre Alfredo. Elisa Longo Borghini, de Italiaanse kampioene, haalde het na een solo en ze legde uit dat ze geïnspireerd werd door Jasper Stuyven. "Ik ken het parcours goed en toen ik mee op kop zat, dacht ik aan Milaan-San Remo. Jasper zei dat het alles of niets was en ik werd door deze gedachte geïnspireerd", aldus Longo Borghini en staat te lezen bij Wielerflits.