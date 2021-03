AG2R Citroën Team heeft selecties rond voor E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem: Greg Van Avermaet en Oliver Naesen zijn de kopmannen van dienst

Met de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem staan er dit weekend twee klassiekers op het programma in België. AG2R Citroën Team heeft als één van de eerste ploegen haar selecties voor deze wedstrijden bekendgemaakt.

AG2R Citroën Team heeft haar selecties al rond voor E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem. In beide wedstrijden zijn Greg Van Avermaet en Oliver Naesen de kopmannen en ze kunnen rekenen op enkele sterke knechten.

Zo zijn in de E3 Saxo Bank Classic ook Stan Dewulf, Gijs Van Hoecke, Michael Schär, Damien Touzé en Julien Duval van de partij. In Gent-Wevelgem is er slechts één wijziging, want daar wordt Duval vervangen door Marc Sarreau.