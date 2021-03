Jumbo-Visma heeft perspectief voor klassement in Catalonië na opsteker in tijdrit: "Geeft hoop richting komende dagen"

Jumbo-Visma was met open vizier naar de Ronde van Catalonië getrokken. Wie kopman zou worden, zou het verloop van de koers wel uitwijzen. Steven Kruijswijk en Sepp Kuss zijn hiervoor de meest aangesproken kandidaten. Op basis van de tijdrit, zou het wel eens Kruijswijk kunnen worden.

Die wist het beter te doen dan vele andere klassementsmannen. "Het verbaast me dat ik uiteindelijk vijfde werd. Na een zware editie van Parijs-Nice moest ik er voor mijn gevoel echt nog een beetje inkomen hier. Ik had niet verwacht dat ik vandaag in de top van de daguitslag zou kunnen eindigen", moet Kruijswijk bekennen.

Het is dus alleen maar een mooie meevaller. Nu uitkijken of de Nederlander dat kan verderzetten in de uitdagende ritten in lijn. "De prestatie van vandaag geeft mij een hoop vertrouwen richting de komende dagen", zegt Kruiswijk.

STERK IN DE BREEDTE

Ook Bouwman en Gesink eindigden in de eerste twintig. Bennett en Kuss moesten meer tijd toegeven, maar deden het voor hun doen verdienstelijk. "Ik denk dat iedereen in de ploeg vandaag een sterke tijdrit heeft afgewerkt. Het doet me deugd om te zien dat de ploeg in de breedte heel erg goed rijdt."