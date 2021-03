Landgenoot heeft al moeten opgeven in de Ronde van Catalonië: "Teleurgesteld dat ik de wedstrijd nu al moet verlaten"

Zo kunnen ze in de Ronde van Catalonië niet meer rekenen op Pieter Serry. Onze landgenoot kwam ten val in de eerste etappe en hij kon niet meer verder. Serry heeft nu ook zelf meer uitleg gegeven via Twitter.

"Ik ben teleurgesteld over het feit dat ik de Ronde van Catalonië zo snel moet verlaten na een valpartij. Ik heb wel het geluk gehad dat ik er vanaf ben gekomen zonder breuken. Nu is het focus op een snel herstel", aldus Serry.

Disappointed to leave @VoltaCatalunya so early after a crash. Had some luck to get away without fractures. Focus on a speedy recovery now 💪 https://t.co/e5U1yowL3R