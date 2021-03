Michel Wuyts heeft lovende woorden voor deze wielerploeg: "Ze hebben dit voorjaar al heel wat indruk gemaakt"

Trek-Segafredo doet het dit seizoen voorlopig uitstekend. Met onder meer de overwinningen van Kuurne-Brussel-Kuurne en Milaan-San Remo kan de wielerploeg al terugkijken op een sterk voorjaar.

Ook Michel Wuyts is onder de indruk van Trek-Segafredo. "Er waren al overwinningen voor Bauke Mollema, Gianluca Brambilla, Mads Pedersen en uiteraard was er de zege van Jasper Stuyven in Milaan-San Remo. Trek-Segafredo heeft dit voorjaar al heel wat indruk gemaakt in de breedte", legde Wuyts uit bij Sporza.

Volgens de wieleranalist en commentator maakt de ploegleiding van de wielerformatie ook goede keuzes. "Het siert de ploegleiding dat ze ervan uitgingen dat Pedersen niet over de Poggio ging geraken en dat ze in Stuyven een renner zagen die kon winnen", aldus Wuyts.