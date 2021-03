Milaan-San Remo kan rekenen op sterke kijkcijfers in Vlaanderen: bijna 1 miljoen Vlamingen keken naar het eerste monument van het seizoen

Het voorbije weekend stond met Milaan-San Remo het eerste wielermonument van het seizoen op het programma. Het kon in Vlaanderen op heel wat belangstelling rekenen, want bijna één miljoen Vlamingen zagen Jasper Stuyven winnen.

Milaan-San Remo viel in de smaak in Vlaanderen. Volgens Het Laatste Nieuws hebben namelijk 996.599 Vlamingen naar het eerste wielermonument van het jaar gekeken op VTM. Zij zagen dus hoe Jasper Stuyven op het einde van de wedstrijd zijn handen in de lucht mocht steken.

Niet alleen het einde van de wedstrijd kon op veel belangstelling rekenen, want Het Laatste Nieuws meldt ook dat er al vanaf het begin van Milaan-San Remo gemiddeld 560.000 mensen voor het televisiescherm gekluisterd zaten.