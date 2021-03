Pech voor Franse ploegmaat van Greg Van Avermaet en Oliver Naesen: middenvoetsbeentje gebroken en dus enkele weken out

Lilian Calmejane heeft nog niet veel plezier beleefd aan dit seizoen en de komende weken zal hij vanaf de zijlijn moeten toekijken. De Franse renner heeft bij een ongeluk in zijn huis zijn middenvoetsbeentje gebroken.

De ex-ritwinnaar in de Tour de France moet daardoor zo'n drie weken rusten. AG2R Citroën Team, de ploeg van Calmejane, heeft het nieuws laten weten via sociale media. Zijn beste prestatie dit seizoen is voorlopig een achtste plaats in de Grand Prix Cycliste la Marseillaise.

Victime d'un accident domestique, @L_Calmejane s'est fracturé la base du 5e métatarsien du pied droit. Il est indisponible pour une durée de 3 semaines



Following an accident at home, @L_Calmejane fractured his 5th metatarsal in his right foot. He'll be out of racing for 3 weeks