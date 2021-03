VOORBESCHOUWING: opnieuw zware editie of zijn sprinters aan zet in Oxyclean Classic Brugge-De Panne?

De Oxyclean Classic Brugge-De Panne trapt woensdag een reeks Vlaamse eendagskoersen op WorldTour-niveau aan. Uitkijken wie als eerste raak schiet in wat de Vlaamse campagne genoemd kan worden. Ook omdat zowel sprinters als de klassieke types in aanmerking komen.

Vorig jaar kwam Brugge-De Panne er in het najaar, op 21 oktober, en voerde Deceuninck-Quick.Step een huzarenstukje op in een zware editie. Het team voelde zich volop in zijn sas tijdens het waaierwerk. Wie een minder fijne dag beleefde, was Mathieu van der Poel. De Nederlandse alleskunner sukkelde in een gracht en liep bij de val een lichte hersenschudding op.

Yves Lampaert reed solo naar de overwinning en maakte het teamwork zo enig mooi af. Tim Declercq erd tweede, de podiumplaats was een even mooie beloning voor de noeste werker. Met Van Lerberghe en Asgreen had Deceuninck-Quick.Step nog twee renners in de top tien. Tim Merlier van Alpecin-Fenix vervolledigde het podium.

© photonews

We maken ons op voor een nieuwe 'Rumble in De Moeren', al zou het een heel andere editie kunnen worden. Exact te voorspellen is het niet. In 2018 en 2019 waren met Groenewegen en Viviani sprinters aan het feest in De Panne. In 2017 ging de zege dan weer naar Philippe Gilbert. De koers komt nu in elk geval op een heel ander moment dan in 2020 en dat zou ook zijn effect moeten hebben op de weersomstandigheden.

Wat dan ook weer effect kan hebben op de koers. Deceuninck-Quick.Step laat Lampaert alvast thuis. Mogelijk een indicatie dat het op een sprint mikt en dan komt Sam Bennett naar voren. Reed sterk bergop in Parijs-Nice en bleef er ondanks pech lang aanhangen in Milaan-Sanremo. Kortom, de Ier kan wel wat verteren en is uiteraard supersnel.

© photonews

Ackermann van Bora-Hansgrohe is een mogelijke concurrent. Démare beschikt uiteraard ook over een straffe sprint. Van hem zullen ze zeker proberen af te geraken. Zijn aanwezigheid betekent dat Stewart in principe tweede viool speelt. Zijn landgenoten Bouhanni, Coquard en Laporte hopen ongetwijfeld ook op een goede uitslag. Laporte zit wel in hetzelfde team als Viviani, die deze wedstrijd dus al op zijn palmares heeft staan.

Alpecin-Fenix mikt niet op man in vorm Merlier om een nieuwe podiumplaats af te dwingen, Jasper Philipsen mag proberen te bewijzen dat hij ook nog altijd snel is aan de meet. Trek-Segafredo, dat volop in de winning mood zit, rekent op Moschetti en Theuns. Dupont hoopt om Bingoal-Wallonie Bruxelles weer aan een sterk resultaat te helpen.

© photonews

Of krijgen we een Nederlandse winnaar? Cees Bol wist al te winnen in Parijs-Nice en David Dekker heeft door zijn sterk seizoensbegin ook al wat naam gemaakt. Die mannen zijn up and coming. Een gevestigde naam is dan weer Gaviria. Die is net als Nizzolo voorlopig wel nog niet op zijn best. Daarnaast zijn er nog de mannen die onderweg toch iets moeten forceren, zoals Iván García en Sonny Colbrelli.

ONZE STERREN VOOR BRUGGE-DE PANNE:

**** Sam Bennett

*** Pascal Ackermann - Arnaud Démare - Cees Bol

** Sonny Colbrelli - Timothy Dupont - Jasper Philipsen

* Nacer Bouhanni - Bryan Coquard - Iván García Cortina - Fernando Gaviria - Christophe Laporte - Edward Theuns - Elia Viviani