Bennett wil met Deceuninck-Quick.Step het winnende team blijven en mikt ook op Gent-Wevelgem

Komt er opnieuw een overwinning aan voor Deceuninck-Quick.Step? Daar moet Sam Bennett dan voor zorgen in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne. Vorig jaar won zijn teamgenoot Yves Lampaert. Die is er dit jaar niet bij, het is alles op Bennett.

"Het is een belangrijke dag voor de ploeg", beseft Sam Bennett. "Het is de eerste koers terug in België. We willen een goede uitslag behalen. De ploeg wilt hier altijd presteren en won vorig jaar. Het is belangrijk dat we die lijn doortrekken. De wind speelt altijd een grote rol in deze ploeg."

STERK DEELNEMERSVELD

Hanteert Bennett een bepaalde aanpak? De concurrentie is immers niet min. "Ik ga gewoon relaxen en blijven doen waar we mee bezig zijn. Het is een sterk deelnemersveld, maar dat was in Parijs-Nice ook zo", aldus de zeer nuchtere Bennett.

In Milaan-Sanremo had hij te maken met materiaalpech, tijd voor revanche dus. "Er is niets beter om pech door te spoelen in de eerstvolgende koers." Is Brugge-De Panne voor hem een koers in opbouw naar Gent-Wevelgem? "Dit is een belangrijke koers en dit weekend wil ik ook presteren."