Klassieker die begin juni gereden zou worden nu al geschrapt van kalender

De organisatie van de wielerklassieker Rund um Köln laat weten dat de koers ook dit jaar niet zal gereden worden door de coronacrisis.

Rund um Köln stond op 6 juni op de kalender. Omdat de kalender voor de rest van het jaar al erg vol zit, wordt er niet uitgekeken naar een nieuwe datum en wordt ook deze 104de editie gewoon geschrapt.

“De huidige coronamaatregelen, het toenemend aantal besmettingen, de verschillende virusmutaties en een gebrekkige vaccinatiecampagne, laten ons geen andere keuze”, zegt organisator Markus Frisch. “Het is heel jammer, maar pas in 2022 zullen we eindelijk weer een topwedstrijd zien in Keulen.”

Baptiste Planckaert blijft zo al sinds 2019 de laatste winnaar van deze koers.