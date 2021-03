Seizoen van Jasper Philipsen komt moeilijk op gang: "Ik maak me niet echt zorgen"

Het seizoen van Jasper Philipsen is niet begonnen zoals het moest. Zijn deklassering in Nokere Koerse was daar een triest eindpunt van voorlopig.

De UAE Tour door het coronageval binnen de ploeg verlaten. Ook de Omloop en Le Samyn leverden maar weinig op voor Jasper Philipsen. Parijs-Nice werd eventjes beter. “Ik ben teleurgesteld over mijn uitslagen”, zegt Philipsen aan HLN. “Er is nog geen enkel resultaat dat eruit springt. Er wordt van mij verwacht dat ik koersen probeer te winnen. Dat is mijn ambitie.”

De deklassering in Nokere Koerse was voorlopig het laatste feit. “Ik voel me niet schuldig. Ik vind het niet terecht dat ik ben teruggezet. Sprinten is niet altijd vriendelijk. Ik vecht voor mijn positie, maar ik houd mijn handen aan mijn stuur. Als ik echt iets fout doe, zal ik de eerste zijn om me te verontschuldigen. Ik vind fairplay belangrijk.”

Zijn komst bij Alpecin-Fenix is dan ook nog niet geworden wat hij verwacht had. “Het is gewoon niet gelopen zoals ik wil. Maar ik maak me niet echt zorgen. Ik heb nog niet kunnen sprinten vanuit de positie die ik wil. We hebben dat bekeken met de ploeg. Het ligt aan mezelf én aan het feit dat de ploegmaats me nog niet honderd procent kennen. Zelf ben ik niet altijd scherp genoeg, soms maak ik een foute keuze in de hectiek. Maar de automatismen met de ploegmaats moeten ook nog groeien. Het is nog wat zoeken.”