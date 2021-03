Tom Devriendt moet Brugge-De Panne, E3, Gent-Wevelgem en Dwars Door Vlaanderen laten schieten

Tom Devriendt moet de OxyClean Classic Brugge-De Panne, E3 Saxo Bank Classic Harelbeke, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen door een blessure laten schieten.

De 29-jarige renner van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux sukkelt met een blessure aan het zitvlak. “Ik zit met een lichamelijk mankementje”, zei Devriendt aan HLN. “Inderdaad, last aan het zitvlak. Elke coureur heeft door het vele fietsen wel eens irritatie aan dat zitvlak.”

Daar hoort voorlopig enkel veel rusten bij. “Om een operatieve ingreep te vermijden, moest ik na Strade Bianche de fiets langs de kant zetten. Vorige week heb ik geprobeerd wat te fietsen, maar ik ben moeten stoppen. De hinder keerde terug. Het is de eerste keer dat ik zo veel last heb.”

De blessure kwam er niet van vandaag op morgen. “Ik heb al een tijdje last van mijn zitvlak, maar nu was het moment gekomen om in te grijpen en alles te laten genezen. Dit zal tijd nodig hebben. Ik moet toegeven dat ik wat pissig loop. Thuis loop ik de muren op. Het is mooi weer, maar ik kan niet veel doen. Omwille van corona ga ik niet op zoek naar alternatieve trainingen. Het enige wat ik kan doen, is oefeningen bij de kinesist.”