Twee landgenoten in de kopgroep van de Oxyclean Classic Brugge-De Panne

Met de Oxyclean Classic Brugge-De Panne staat er vandaag opnieuw een Belgische eendagswedstrijd op het programma. Vorig seizoen ging de winst naar onze landgenoot Yves Lampaert en ook dit seizoen staan er met onder meer Bennett, Phlipsen en Démare mooi volk aan de start.

De wedstrijd is al even onderweg en er is een kopgroep van zes renners. Daar zitten twee landgenoten bij, want Ruben Apers en Gerben Thijssen zijn van de partij. Ook Alexis Gougeard, Erik Resell, Wout van Elzakker en Barnabás Peák zitten in de kopgroep.