Van Poppel is na opgave in Bredene-Koksijde nu wel klaar en vergelijkt met 2020: "Nu één van eerste grote wedstrijden"

Bij Intermarché-Wanty-Gobert zijn ze nog op zoek naar hun eerste zege. Danny van Poppel is misschien de man die met zijn sprintersbenen iets kan forceren. De Nederlander moest in de Bredene Koksijde Classic vroeg opgeven, maar acht zich wel klaar voor Brugge-De Panne.

Wielerkrant vroeg hem voor de start in Brugge wat er juist aan de hand was in de Bredene Koksijde Classic. "Ik was gewoon niet fit voor die wedstrijd. Ik kwam net uit Parijs-Nice. Dat kwam gewoon iets te vroeg. Vandaag verwacht ik wel een betere prestatie", aldus Van Poppel.

MOTIVATIE

Vorig jaar werd Brugge-De Panne gereden in oktober, dit jaar in maart. Dat geeft een heel verschil ook qua omstandigheden. "We gaan ons best doen. Het kan alle kanten op: een sprint of waaiers. Het is mooi weer, dus we zullen wel zien. Vorig jaar regende het hier heel hard en lag de motivatie misschien niet heel hoog bij veel renners. Nu is het één van de eerste grote wedstrijden. Het zal heel anders zijn."

Van Poppel is de kopman bij Intermarché-Wanty-Gobert... indien het tot een spurt komt. "Als we gaan sprinten, zal het voor mij zijn. Eerst maar eens kijken hoe de koers verloopt." Want die passage in De Moeren, die kan wel eens voor vuurwerk zorgen. Het ligt eraan hoe de wind staat en hoe het zal gaan.