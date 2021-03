Zege van Jasper Stuyven doet andere renners dromen: "Ik kan dat ook"

De fantastische prestatie van Jasper Stuyven in Milaan-Sanremo is voor veel andere renners een signaal dat de hegemonie van de G3 zeker doorbroken kan worden.

Eén van hen die er sterk in gelooft, is Yves Lampaert. “Ik kan dat”, zegt Lampaert aan HLN. “Op voorwaarde natuurlijk dat ik in de finale niet moet knechten voor Bennett en Alaphilippe, zoals zaterdag het geval was. En dat ik zelf over een stel topbenen beschik. Daar staat of valt alles mee.”

Afgelopen weekend ging het alvast niet gelukt zijn. “Óp de Poggio was er alleszins geen beginnen aan. Het tempo van wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna lag zódanig hoog dat het iedereen de zin ontnam om te demarreren. We trapten allemaal op de adem. Ook Mathieu en Wout gingen er niet over. Daar ben ik ergens blij om. Het was… menselijk. Op den duur zou het wel héél ontmoedigend werken, mochten ze altijd alles kunnen doen wat ze willen.”

Lampaert was onder de indruk van Stuyven. “Hij toonde ballen. ‘Durven en doen’, daar kwam het op neer. En goed zijn, uiteraard. Anders denk je wel twee keer na voor je je aan zo’n ‘move’ waagt. Er sloop twijfel in de groep, het viel wat stil. Jasper kreeg, bij wijze van spreken, vijf seconden gratis en daar reden ze zich op dood. De perfecte aanval op het perfecte moment. Zo eentje waar ik van droom maar die hij uitvoerde. Het inspireert me voor de komende Vlaamse koersen. En mij niet alleen.”