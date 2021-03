Ineos heeft nieuwe sterke kracht bergop: "Ik hoopte om bij Carapaz te geraken, had snelheid om nog verder te gaan"

Ineos lijkt goede zaken te hebben gedaan qua rekrutering van nieuwe renners. De reeds aanwezige kern van ronderenners werd aangesterkt met andere mannen die ook over straffe klimmersbenen beschikken, zoals Adam Yates. Die toonde in Catalonië al wat hij in zijn mars heeft.

"We moesten de ontsnapping onder controle houden, want die kreeg in het begin veel tijd", doet Yates het verhaal van de derde etappe. "We moesten de kloof reduceren voor de voet van de klim. Het was een lange en zware klim. We wisten dus dat we nog wel terug konden komen, ook al hadden ze een paar minuten aan de voet."

Op de Valter 2000 stond het dus allemaal te gebeuren. "Zoals we wisten van in het begin konden we spelen met onze kaarten en dat deden we goed, met Richie Porte die meeging met een vroege aanval. Ik kwam erbij en bleef vervolgens gaan. Het is mijn eerste overwinning voor mijn nieuwe ploeg, ik ben heel blij."

Het is altijd moeilijk te beslissen wanneer je moet aanvallen

Heel belangrijk: de juiste beslissingen werden genomen op de juiste momenten. "Het is altijd moeilijk om te beslissen wanneer je moet aanvallen. Ik hoopte om tot bij Richard Carapaz te geraken, zodat we konden samenwerken. Uiteindelijk had ik genoeg momentum en snelheid om nog verder te gaan. Ik had Sepp Kuss en Alejandro Valverde nog wel bij mij, maar slaagde er in hen te doen lossen."