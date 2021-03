'Beste lead-out ter wereld' deed het weer voor Deceuninck-Quick.Step: "Ik geniet van alle mooie woorden"

Deceuninck-Quick.Step heeft met hem goud in handen, is nog eens gebleken in De Panne. We hebben het dan eens niet over Sam Bennett, al is het ook enorm straf wat die doet. Een even groot aandeel in het sprinterssucces gaat naar Michael Mørkøv.

De Deen piloteerde Bennett naar winst in de Veurnestraat in De Panne. "We wisten dat we een goede kans hadden, met de vorm waarin hij verkeert. Het was een stresvolle koers. Het is niet gemakkelijk om in die smalle wegen vooraan te rijden. We hebben het hoofd koel gehouden. We wachtten wat achter de andere teams en kwamen vooraan op het juiste moment."

De tandem Mørkøv-Bennett werkt gewoon supergoed. "In 2020 reden we voor het eerst samen. We moesten mekaar leren kennen. Hoewel het een kort seizoen was, klikte het wel. Nu tonen we van bij het begin van het seizoen dat het goed werkt tussen ons."

STERKTE VAN DE PLOEG

De sterkte van de ploeg is wel een belangrijke factor. "Sam is één van de snelste sprinters, maar heeft ook één van de beste ploegen rond zich. Het zijn niet enkel de laatste pionnen, maar ook de mannen die vroeg op kop rijden en ervoor zorgen dat het op een sprint aankomt. Met deze ploeg heeft hij goede kansen om te winnen."

Bennett heeft nu ook de overwinning in een eendagskoers in de WorldTour beet waar hij op aan het jagen was. "Hij heeft al veel gewonnen, zoals de groene trui en ritten in de Ronde van Frankrijk. Als je eens wint, wil je meer winnen. Om hem een semiklassieker te zien winnen, is ook voor mij een moment van fierheid."

TROTS

Want zijn succes is ook dat van Mørkøv, die terecht ook overladen wordt met woorden van lof. Zowat iedereen is het er over eens dat Mørkøv de beste lead-out ter wereld is. "Ik ben daar trots op en ik geniet van alle mooie woorden die op dit moment mijn richting uitkomen. Ik kan trots zijn op wat ik aan het doen ben."