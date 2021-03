Klimmer van Jumbo-Visma toont opnieuw potentieel en ziet gok goed uitdraaien: "Ik moest het slim spelen"

Zijn tweede rittenkoers dit jaar levert ook de tweede zege na een zware bergrit op. Bij Jumbo-Visma mogen ze tevreden zijn over de ontwikkeling van Jonas Vingegaard. Deze keer kwam er wel wat meer bij kijken dan gewoon de kracht in de benen aanspreken bergop.

Jonas Vingegaard won de tweede etappe in de Coppi e Bartali. Met de nodige hulp van de ploegmaats. "Natuurlijk ben ik blij met de overwinning. We hebben het echt heel erg goed gedaan. Het team is onwijs sterk en heeft me perfect geholpen", reageert de Deense ritwinnaar.

Het was wel een tactisch steekspel in de finale. Het kwam er op aan om niet te vroeg te veel energie te verspelen. "Ik moest het slim spelen. Ik wist dat als ik zelf het gat zou dichten, ik geen kans meer zou maken op de overwinning."

MET DANK AAN MOVISTAR

Vingegaard moest dus hopen dat een ander team de kastanjes uit het vuur haalde. "Ik gokte en gelukkig dichtte Movistar het gat", stelde hij tot zijn tevredenheid vast.