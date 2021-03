Dat begint al goed: Bora-Hansgrohe mag niet deelnemen aan E3 vanwege... corona

Het wordt in de Vlaamse klassiekers door de nieuwe maatregelen aangaande corona nog meer op de tippen van de tenen lopen. Nog voor de E3 Saxo Bank Classic begonnen was, was het op dat gebied al prijs. Bora-Hansgrohe is niet mogen starten.

Dat heeft alles te maken met de Britse renner Matthew Walls. Die heeft immers positief getest op Covid-19. Zowel bij een eerste als een tweede test was de uitslag positief. Dat brengt met zich mee dat Walls uiteraard niet van start kon gaan in de E3.

Daar stopt het echter niet: door de positieve test mag heel zijn ploeg niet koersen. Bij Bora-Hansgrohe was de Duitser Nils Politt de kopman. Politt zou één van de outsiders geweest zijn in deze koers, maar ook hij is dus niet gestart in Harelbeke.

Matthew Walls positive for Covid-19: BORA - hansgrohe unable to participate in E3 Saxo Bank Classic.



— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) March 26, 2021

Politt slaagde er dit seizoen al in om bij de beste tien te finishen in zowel de Omloop, Kuurne-Brussel-Kuurne en de Bredene Koksijde Classic. Daar komt dus voorlopig geen vierde toptiennotering in Vlaanderen bij.