Straffe Asgreen beloond voor aanvalslust: "Ongelooflijk om in Vlaanderen te winnen, dit zijn mijn favoriete koersen"

Na zo'n prestatie mag je het al eens uitschreeuwen, Kasper Asgreen. Zeg maar Super Asgreen. Indrukwekkend wat de Deense kampioen neerzette in de E3 Saxo Bank Classic. Een solo van tientallen kilometers, gegrepen worden en er dan opnieuw van wegrijden: dit was winnen in stijl.

"Ik ben héél, héél blij", trapte een dolgelukkige Asgreen een open deur in bij zijn passage aan de mixed zone in Harelbeke. "Ik ben heel trots op deze overwinning. Ik heb hard gewerkt tijdens de winter, ik voelde me goed de laatste weken. Het is heel leuk als het dan zo goed uitpakt."

FAVORIETE KOERSEN

Uiteraard betekent dit veel voor hem. "Het is een ongelooflijk gevoel om hier in Vlaanderen te winnen als lid van Deceuninck-Quick.Step. Dit zijn de belangrijkste koersen voor ons team en het zijn ook mijn favoriete koersen." Je moet het dan ook nog wel kunnen en dat is de verdienste van de ploeg én van Asgreen zelf.

© photonews

"Het was nog lang om alleen te gaan. Ik bleef erin geloven. Ik deed mijn best om zo snel mogelijk te gaan", vertelde Asgreen over zijn initiële aanval. Het straffe blijft dat hij nadat hij gegrepen werd opnieuw van een elitegroepje kon wegrijden.

Had hij gedacht dat dat nog zou lukken? "ik weet niet of ik het verwacht had. Ik wist dat ik zeker nog één keer wilde proberen nadat ik wat hersteld was. Iets willen proberen en iets verwachten zijn twee verschillende dingen. Als het niet lukte dan was het nog de beste manier om Zdeněk Štybar en Florian Sénéchal de kans te geven om te winnen."

TEAMWORK EVEN INDRUKWEKKEND BIJ ZEGE BENNETT

Overleg was niet nodig, toen Deceuninck-Quick.Step met al die mannen vooraan in de koers zat. "We wisten allemaal wat we moesten doen, er waren duidelijke afspraken." Een perfecte week voor de ploeg nadat Sam Bennett enkele dagen geleden pas Brugge-De Panne won. "Dat was op een andere manier evenzeer een indrukwekkende teamprestatie."